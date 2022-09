Národní geopark Železné hory slaví letos 10 let od svého založení. Celý rok je tedy ve znamení oslav – přednášek, výstav a různých akcí pro veřejnost. „Aktivit, které jsme letos připravili, je spousta. Jsou mezi nimi stálé, tradiční akce jako např. Chrudimské rýžování, nebo Den otevřených dveří v rámci Dnů evropského dědictví,“ vysvětluje ředitel geoparku Daniel Smutek. „Úplnou novinkou byl letos večerní koncert bubeníků ve stolanském lomu a geologická exkurze po chrudimském hřbitově. Samotné nás překvapilo, jak byly obě akce úspěšné a jaký měly u veřejnosti ohlas,“ dodává Smutek. Celé oslavy vrcholí velkou výstavou v Regionálním muzeu v Chrudimi, která shrnuje celé působení geoparku v průběhu 10 let. Návštěvníci se mohou těšit na neobvyklé zkameněliny, zajímavé minerály, mohou také nahlédnout do krystalové jeskyně.Rezaví? Nerezaví! Takto se jmenuje výstava, která ve dvou sálech v přízemí muzea přibližuje atraktivní formou krásy přírody a krajiny CHKO a to, jak a proč o ni Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s hospodáři pečuje. Nechybí ani malé okénko do historie správy CHKO jako úřadu. Milovníci krajinářské fotografie si přijdou na své díky fotografické výstavě autorky Zuzany Růžičkové. Kolekce jejích dechberoucích snímků malebných zákoutí Železných hor je nedílnou součástí výstavní expozice. Tak nerezněte doma a přijďte s námi oslavit dvojité železnohorské narozeniny do muzea. Výstavy potrvají do 13. listopadu.