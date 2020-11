43. ročník mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro zahájí 14. března 2021 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích Slavnostním zahajovacím koncertem Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Janem Talichem a sólistou Janem Mráčkem. Prologem festivalu však bude 7. března koncert s názvem Fortuna Volubilis (Štěstěna vrtkavá) na zámku v Pardubicích.

Na dalších festivalových koncertech, operních představeních a crossoverových představeních v Pardubicích, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Přelouči, Sezemicích, Heřmanově Městci a v Hlinsku se představí operní soubor Divadla F. X. Šaldy Liberec, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem, Czech Brass Ensemble, Hudba hradní stráže a Policie ČR, komorní soubor Barocco sempre giovane, Lobkowitz trio, Dvořákovo klavírní kvarteto, Cappella Mariana, Escualo kvintet, sólisté Jan Mráček – housle, Lukáš Vondráček – klavír, Jiří Bárta – violoncello, Hana Blažíková – soprán, Ladislav Horák – akordeon, Otto Sauter – trubka (Německo),

Celý festival bude slovem provázet PhDr. Jiří Vejvoda.

Dramaturgie Pardubického hudebního jara věnuje každoročně pozornost výročím významných událostí i osobností. V letošním si připomeneme především 180 let od narození Antonína Dvořáka, 500 let od úmrtí renesančních osobností Josquina Dezpres a zakladatele Pardubic Viléma z Pernštejna, 230 let od úmrtí W. A. Mozarta a 100 let od narození Àstora Piazzolly.

Světlana Němcová