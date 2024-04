Dne 27. dubna se jubilejní 10. ročník hudebního Limen Boomstick festivalu z Hradce Králové stěhuje poprvé do chrudimského R Klubu.

Kapela Rabies. | Foto: Matěj Sládek

Jako vždy je lineup festivalu plný zvučných jmen nejen z tuzemské, ale i zahraniční hudební scény. Největším lákadlem bude letos bezesporu německá punkrocková kapela Melonball, vyznačující se především chytlavými melodiemi se skvělým dívčím vokálem.

Druhým zahraničním hostem budou neméně známí hardcore punkoví veteráni Odpisani, kteří se po právu řadí mezi špičku slovinského hardcore punku. Milovníky devadesátkového punkrocku jistě nadchne pořádně našláplá banda Rabies z Bystřice nad Pernštejnem. Fakt že se Rabies řadí mezi top domácí punk rockové kapely, svědčí i to, že si na jednom podiu zahráli po boku kapel jako Billy Talent, Anti-Flag, Ignite nebo Dog Eat Dog. Kromě toho odehráli také turné po Japonsku, nebo Jižní Americe.

Ze západu Čech dorazí pop punkoví Stars Are So Far, kombinující energickou kytarovou muziku a chytlavé melodie se zpěvnými refrény. Podobný žánr přiveze také stále populárnější banda Vědomí z Pelhřimova. V 17:00 hodin celý festival odstartuje oblíbená východočeská kapela Antitalent z Bystré. Více informací o akci a předprodeji naleznete na facebook stránkách Limen Boomstick Festival 2024.

Matouš Suchochleb