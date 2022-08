Předprodej je rekordní

I když řada kulturních akcí hlásí pokles návštěvnosti a problémy s předprodejem, Pernštejnlove má opačnou zkušenost. „Je vidět, že fanoušky náš program zaujal. Také se snažíme, aby festival byl ještě více vidět. Letos tak nově cílíme reklamu i na hradecké příznivce, rozjeli jsme na příklad spolupráci s hradeckým festivalem REGIONY,“ řekl Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které festival pořádá společně se spolkem NaEx. „Myslím, že také příznivci ocenili, že jsme i přes narůstající náklady letos nezdražovali a ponechali ceny vstupného na loňské výši," dodal. Vstupenky na jednotlivá představení Pernštejnlove se tedy pohybují v přijatelné výši 80 až 350 korun, permanentku na hlavní scénu lze pořídit za 1200 korun, do šapitó pak za 800 korun.

Zach: Nadávat můžu jen sobě

Jedním z hlavních taháků letošního ročníku je monodrama Skečmen. Vypráví příběh komika, který jednoho dne přijde o smysl pro humor. V titulní (a v jediné) roli se představí Roman Zach. „Autorem té hry je Luboš Balák. Oba máme stejně staré děti a zjistili jsme, že máme podobné styčné body našich životů a krizí. Takže jsme to během zkoušení doplňovali také o moje zážitky. Jednou seděla v publiku i moje žena. A diváci za ní po představení chodili, jestli jí nevadí, že o ní takhle mluvím. Jenže to je postava Skečmena, to nejsem já,“ vysvětluje Zach. Rodák z Ústí nad Labem se při představení musí obejít bez hereckých kolegů. „Týden před premiérou jsem zjistil, že nebudu moct nikomu nadávat, že to kazí. Maximálně sobě. A pak mi ještě došly další věci, jako že budu jezdit na zájezdy sám a všechny rekvizity si budu tahat sám,“ svěřuje se charismatický herec, který během Skečmena čile improvizuje s diváky. A jak se těší na festivalové hraní do Pardubic? „Já mám obecně open airy a hraní v plenérech rád. Léto mám spojené s výlety a moc se mi nechce hrát v kamenných divadlech. Skečmen je navíc typ představení, které vybízí k tomu, aby si divák na představení vzal drink, udělal si pohodu. Takže ano, letní hraní mám moc rád a na pardubickém zámku jsem ještě nikdy nebyl, moc se těším.“

Doprovodný program nabídne teepee i pardubické šansony

Návštěvníci Pernštejnlove se i letos mohou těšit na bohatý doprovodný program, který bude přístupný zdarma. Vždy po skončení divadla na hlavní scéně (kolem 22:30) začne v parkánu koncert tuzemské kapely, případně písničkáře. „Velkým lákadlem bude hned úvodní úterní koncert dreampopové kapely teepee, která patří mezi naše největší hudební naděje. Jejich křehká a přesto velmi chytlavá hudba bude pravým balzámem pro uši,“ podotýká dramaturg doprovodného programu Tomáš Klement. „Pravidelně se snažíme zvát místní skupiny a jsme rádi, že jsme se letos dohodli s šansonovým kvartetem Chanson trio de Coucou v čele s charismatickou zpěvačkou Radkou Rubešovou. Osobně se hodně těším na páteční koncert charismatického hudebníka Davida Pomahače, který prošel skvělými kapelami Kieslowski nebo Houpací koně. Na našem festivalu představí nové a kritikou velmi ceněné album Neviditelný,“ upozorňuje Klement. Festival dále pozval písničkářku Janu Kozubkovou a weird popové duo Něco Něco. Parkán by se měl během letošního ročníku proměnit na oddechovou zónu. Její součástí bude i stánek s občerstvením. To bude tentokrát zajišťovat Barona Café, zámecká kavárna vyhlášená vynikající kávou.

Školní výlet a půlnoční představení

A další lahůdky z doprovodného programu? Festivalovou trvalkou se pomalu stává Václav Bartoš, který se i letos na Pernštejnlove představí se svým Školním výletem. Legrácka, která každoročně baví návštěvníky hradeckého „Divadelňáku“, má letos své místo každý den kolem 20:30. Tradičním bonbónkem na závěr je sobotní půlnoční představení. Tentokrát to bude konverzační groteska s hudebně-pohybovými výstupy, kterou zahraje soubor talentovaných herců a čerstvých absolventů DAMU Ductus Deferens. Ten vloni na hlavní scéně zaujal vtipnou a scénograficky svěže pojatou komedií o cestování v čase Cestopissing. Kompletní program festivalu Pernštejnlove 2022 je k dispozici na webu www.pernstejnlove.cz. Předprodej probíhá v síti SMS ticket a v Infocentru Pardubice.

Kateřina Procházková Skůpová, Východočeské muzeum Pardubice

Zdroj: Youtube