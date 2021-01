Finanční úřad zavádí infolinky kvůli dani z nemovitých věcí. Omezený provoz na územních pracovištích úřadu je totiž prodloužen do 22. ledna. Pracoviště v Hlinsku je nadále zcela uzavřeno.

Územní pracoviště v Chrudimi. | Foto: zdroj www.financnisprava.cz

Vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením budou nadále pracoviště Finančního úřadu pro Pardubický kraj do 22. ledna 2021 přístupná pro veřejnost pouze v omezeném rozsahu, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 13:00 hod. Daňová pokladna je v provozu jen na

ÚP v Pardubicích, Boženy Němcové 2625.