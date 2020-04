V Chrudimské části Píšťovy se již 30. rokem nachází firma Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o. , která se od prvopočátku zabývá výrobou a distribucí čistých a speciálních chemických látek. V těchto dnech jí byl udělen souhlas Ministerstva zdravotnictví pro výrobu a distribuci dezinfekce anti-COVID a to ve složení dle receptury Světové zdravotnické organizace (WHO).

Firma denně vyrobí tisíce litrů dezinfekce | Foto: Libuše Hvězdová

„Díky tomuto povolení jsme mohli zužitkovat zkušenosti, které jsme od založení firmy na poli chemie získali a již od prvních dodávek potřebných surovin jsme zahájili výrobu a distribuci v maximální možné míře a to hlavně díky nové plnící lince, která byla instalována v únoru tohoto roku. V současné době jsme schopni denně připravit 5 000 až 9 000 l dezinfekce a to v obalech o objemu 1 l až 20 l “ sdělil ředitel výrobní divize Ing Tomáš Svoboda. Od zahájení výroby se PENTA zaměřila na dodávky dezinfekce především pro nemocnice a firmy, které nyní nutně potřebují zabezpečit dezinfekci na ruce pro své zaměstnance nejvíce. Kromě naší a externí dopravy pomáhají s distribucí i hasiči, kteří minulý týden v pátek odvezli první dodávku 6 000 litrů do centrálního skladu v Chrudimi, odkud se budou dezinfekce dál distribuovat. Tento pátek bude expedice dezinfekce pokračovat.