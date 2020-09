Novodobé dějiny fotbalu v Rovni se píší od sezony 1969/1970, kdy byla obnovena činnost fotbalového oddílu. Jedním z hlavních iniciátorů byl místní kovář Miroslav Hemerka. Tuto dobu si již dobře pamatuji i já. Můj táta zapřáhl za Zetor 70 plaťák a v truhlárně místního JZD naložili fotbaloví nadšenci do hladka vybroušené dřevěné brány a jelo se do Litětin, kde byly slavnostně osazeny na tehdejší domácí hřiště. Kabiny tenkrát nebyly, hráči se převlékali v nedalekém hostinci u Horáků, což jim vůbec nevadilo. Naopak…

My pamětníci víme, že například jeden výborný bek, jmenovat samozřejmě nebudu, ten si musel svojí dávku zlatavého moku dát již před zápasem. A na hřišti hrál jak z partesu! V 70. letech TJ Sokol začala za sokolovnou v Dolní Rovni budovat v místech dřívější sportovní střelnice nové fotbalové hřiště, které bylo při slavnostním otevření dne 23. 6. 1974 pokřtěno exhibičním fotbalovým zápasem s bývalými ligovými hráči VCHZ Pardubice. Hosté tehdy zvítězili v poměru 1:6, když jedinou branku Rovně vstřelil populární Pepa Drábek.Někteří hráči z Rovně hráli i jinde.

Kolem roku 1972 hrál v Rovni Pavel Shejbal st., který byl vynikajícím fotbalistou i hokejistou. Hrál hokej za Stadion Liberec a fotbal dříve rovněž za Liberec. V roce 1976 přestoupil do tehdejšího dorostu VCHZ Pardubice talentovaný gólman z Rovně Milan Stružinský, který odchytal několik zápasů i za muže, ale ze zdravotních důvodů brzy svou kariéru ukončil. Svou velice úspěšnou divizní kariéru prožil v Holicích kolem roku 1985 i Karel Valenta. V sousedních Holicích strávili kratší část své hráčské kariéry v divizi či krajském přeboru hráči Pavel Štěnička a Václav Melc. Více než pět let působil v mužstvu mužů SK Holice i Petr Kopa, který hrál v sezónách 2007/2008 a 2008/2009 divizi.

Od podzimu roku 2010 hráli krajský přebor i divizi v Holicích Jaromír a Tomáš Krpatovi. Kratší angažmá v krajských soutěžích zažil i Ladislav Mile (Horní Jelení) či Marek Schmeiser (např. Holice, včetně divize, Luže, Ředice).V roce 1996 vznikl z iniciativy Sokola Roveň, především pak předsedy oddílu kopané Ing. Jaromíra Pýchy a starosty Sokola Ing.Milana Cimfla a ředitele školy Mgr.Břetislava Zahálky společný projekt TJ Sokol a Masarykovy ZŠ v Dolní Rovni, projekt „Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka“. Projekt byl zaměřen na přípravu mladých fotbalistů v návaznosti na školní vyučování. Propagátorem tohoto projektu byl od prvopočátku bývalý reprezentant v kopané Luboš Kubík, který pravidelně navštěvoval kluky i v době, kdy působil herně v USA v mužstvech Chicago Fire a Dallas Burn.

Fotbalová příprava probíhala již od 1. třídy, postupem času se začínalo i s dětmi předškolními. Největších individuálních fotbalových úspěchů prozatím dosáhl Jan Shejbal. Syn bývalého výborného stopéra TJ Sokol Roveň, Jaroslava Shejbala, zahájil svou pravidelnou fotbalovou přípravu v Dolní Rovni pod dohledem trenéra Miloše Matouška již v pěti letech, ještě jako elév přestoupil do FK Pardubice. V listopadu 2009 byl poprvé nominován na akci reprezentace ČR do 16 let ke dvěma zápasům do Irska (prohra 1:2 a 3:3). Na zápasy mládežnických reprezentací byl zván pravidelně a nastupoval v nich až do svých 21 let. V závěru roku 2011 podepsal profesionální smlouvu týmu FC Hradec Králové, zde poprvé okusil druhou ligu a následně i nejvyšší soutěž. Půl roku byl na hostování v druholigovém týmu FC Nitra (podzim 2016) a následně na jaře 2017 pak půl roku v druhé lize v Pardubicích. Poté přestoupil do týmu FK Teplice a pokud ho neomezuje nějaké zranění, pravidelně nastupuje v nejvyšší soutěži doposud.

Pokud jde o týmové úspěchy, mužstvo dospělých to zatím dotáhlo „jen“ do okresního přeboru. U mužstva mužů se vystřídala celá řada trenérů, nejdéle u něho působil Ing. František Mikuláš Nejvyšší soutěž v Rovni se hrála v kategorii dorostu. Jednalo se o krajskou soutěž, kvalitně obsazenou I. A třídu, ve které působila mužstva z tehdejšího Východočeského kraje. Hlavním trenérem byl v té době Ladislav Bartoň, se kterým spolupracoval Jiří Pachovský i trenér B dorostu Josef Hloušek. I.A třída se hrála v letech 1975 –1978, na zápasy se jezdilo např. do Svitav, Havlíčkova Brodu, Lanškrouna, Moravské Třebové, Dolního Újezda, Sebranic, Litomyšle, Vysokého Mýta, Poličky, Hradce Králové apod. Postup do této soutěže vykopala generace hráčů kolem Miroslava Žierika, Pavla Švarce, Milana Alberta, Miroslava Jelínka, Františka Rázka, Antonína Kurky, Jaroslava Velinského, Petra a Pavla Kopových a dalších. Silnou generaci fotbalistů, kteří soutěž hráli, tvořili např.Petr Bartoň, Pavel Štěnička, Vladimír Mikan, Josef .Šišán, František .Hašek, Milan Pištora, Zdeněk Bolehovský, Luboš Sakař, Petr Lédr, Petr.Kurka, Josef Hašek, Jiří Lohnický, Alois Kuhnell, Gejza Rigo, dále i František Pelikán, Jaromír Pýcha, Zdeněk Horák, Ladislav Sklenář, Karel Shejbal, Jiří Jaroš a další. Legendou mezi trenéry dorostu se v Rovni stal pan Josef Hloušek.

Hlavním pokračovatelem v trénování školní mládeže se stal Petr Kopa. Za zmínku stojí oddílová statistika, kterou od první mistrovské sezóny začal vést Karel Shejbal. Následně po něm ji vede Ludvík Motyčka. Z evidence je možno vyčíst, kteří hráči nastoupili za muže Sokola Roveň, kdo odehrál kolik zápasů, kolik kdo vstřelil branek a kolik má brankových asistencí. Ludvík Motyčka vede rovněž přehled o jednotlivých zápasech mužů včetně výsledků a sestav. Po skončení nedohrané sezóny 2019/2020 uzavřel statistiku za 50 soutěžních sezón. Statistika po sezoně 2019/2020 (za 50 let) je následující:

Celkový počet zápasů: 2 298 - z toho vítězných 1 012, nerozhodných 400, prohraných 886, celkové skóre 5 205 : 4 539. Mezi historicky nejúspěšnější hráče TJ Sokol Roveň patří bezesporu Bohumil Kučera (nejvíce branek 575, odehraných zápasů 748) a Ludvík Motyčka (nejvíce zápasů 949 a nejvíce asistencí - 311). Na třetí místo statistik se již dostal stále aktivní hráč Václav Melc (nar. 1977), který již odehrál 739 zápasů a nastřílel 307 branek. Jako každý spolek, tak i TJ Sokol Roveň musí mít koně, které táhnou tu svou káru dál. Mezi ně bezesporu patří starosta TJ a současně předseda oddílu kopané Ing. Milan Cimfl a vedle něho především Pavel Herbst.

TJ Sokol Roveň si připomene především 50. let novodobé fotbalové historie dne 5. září 2020. Nebude se jednat o žádné pompézní oslavy, ale celý den bude věnován fotbalu všech kategorií mužstev, které dnes oddíl má. Program je následující: 9:30 hodin TJ Sokol Roveň U 9 – SK Nemošice BTJ Sokol Roveň U 11 – SK Sokol Dříteč 11:00 hodin TJ Sokol Roveň U 13 – SK Nemošice B 13:00 hodin TJ Sokol Roveň U 15 – FK Baník Chvaletice 14:30 – 16:00 TJ Sokol Roveň – přípravka TJ Sokol Roveň - FC Stavospol Litětiny, staré gardy 17:00 hodin TJ Sokol Roveň A – TJ Sokol Chvojenec, OP - mistrovský zápas mužů Připraven bude doprovodný program nejen pro děti, od 20:00 hodin zábava s DJ Slámou. TJ Sokol Roveň i touto cestou vyzývá všechny své bývalé hráče, přijďte 5. 9. 2020 na fotbalové hřiště, poklábosíte s bývalými spoluhráči, zavzpomínáte a podíváte se na současnou generaci svých pokračovatelů, prohlédnete si stále vylepšovaný areál fotbalového hřiště! Bohaté občerstvení bude k dispozici po celý den.

Pár historických obrázků hráčských kádrů ve fotogalerii přikládám, budiž pro vás malou motivací a pozvánkou na 5. září 2020. I díky těmto borcům vítězila v Rovni po mnohá desetiletí nejen pravda a láska, ale taky TJ Sokol Roveň!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň