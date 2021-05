K vidění je výběr z výtvarných děl, která byla ve zmiňovaných letech zakoupena, získána darem, či nechána zrestaurovat. Vystaveno je na pět desítek obrazů, kreseb a grafik od autorů, kterým se místní galerie na poli výtvarného umění systematicky věnuje.

K vrcholům výstavy bezesporu patří soubor prací hlinecké malířky Miroslavy Zychové, který byl zakoupen v roce 2019 za přispění Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR, výběr obrazů malíře Jaroslava Šmídry z rozsáhlé kolekce, kterou Město Hlinsko do sbírky místní galerie zakoupilo rovněž v roce 2019, nebo ukázka tvorby zdejšího rodáka Emanuela Famíry, jehož rozsáhlý soubor prací byl získán o rok dříve z Galerie hlavního města Prahy.

Výraznými solitérními kusy pak jsou nevystavovaný a nedávno restaurovaný obraz Přístav „mařákovce“ Karla Langra, pocházející ze starých muzejních fondů, nebo velkorysá Žlutá kytice Františka Jiroudka, která do sbírek MMG přešla z majetku MKK Hlinečan. K vidění je ale i celá řada dalších autorů a autorek umělecky více či méně spjatých s Hlinskem.

Výstava Přírůstky potrvá v Městském muzeu a galerii v Hlinsku od 4. 5. do 6. 6. 2021. Otevřeno je do úterý do pátku od 9 - 12, 13 - 16 hodin a v sobotu a v neděli od 13 - 16 hodin.

Martin Horák