Řada dřevin kvete na jaře ještě před olistěním a pozorovat tyto děje v přírodě je bezpochyby zajímavé. Druhová rozmanitost nabízí k obdivu nejrůznější varianty květenství a stromy či keře jako by se odívaly do závojů nevtíravých barev, které však výmluvně sdělují, že vegetace ožívá a směřuje k reprodukci. Tak je to v pořádku a můžeme doufat v další přirozený vegetační rok. Některé dřeviny kvetou velmi záhy, například dřín obecný (Cornus mas) rozvíjí svá okoličnatá žlutá květenství třeba již na konci února.