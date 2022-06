FOTO: Do Galerie Dvojdomek se na čas nastěhovala celá základní škola

,,Jak bylo ve škole? Dobrý…" To je název výstavy, kterou připravili žáci a zaměstnanci Základní školy Heřmanův Městec. Do 12. června ji můžete navštívit v Galerii Dvojdomek. Pokud to už nestihnete, podívejte se tam s námi. Uvidíte práce žáků od první až do deváté třídy.

Výstava „Jak bylo ve škole? Dobrý …“ | Foto: A. J.