První říjnovou neděli se konalo finále Pernštejn ligy „o Zbožnovský pohár“. Větrný den neodradil hasičské nadšence a do Zbožnova se sjelo přes 30 družstev. Jednalo se o druhý ročník Zbožnovského poháru v požárním útoku. Letos to bylo k výročí 125 let od založení sboru ve Zbožnově. Mezi muži předvedly nejlepší požární útok Morašice, druhý skončil Perálec a třetí místo obsadilo družstvo Moravany B. V kategorii ženy posledním soutěžním pokusem o svém prvenství rozhodlo družstvo Žďár nad Sázavou 2 zámek, druhé skončily domácí ženy ze Zbožnova a třetí místo obsadilo družstvo z Komárova.