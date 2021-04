FOTO: Korejské dobrodružství. Podívejte se, co čeká obyvatele Soulu

Mazaný buržuj Seligmánek, smutný pianista… že vám to nic neříká? A co třeba Spejbl a Hurvínek. Ano, jde o ikony českého loutkářství. Které české loutky ze sbírek chrudimského Muzea loutkářských kultur se letos podívají až do Koreje? Zvědavým nabízíme malou ochutnávku.

Loutky pro Soul, loutka Smutný pianista od Jiřího Trnky. | Foto: Ota Palán