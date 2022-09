Pod záštitou Kolibříci pomáhají z.,ú. vznikl projekt Poselství (Helping tribe). Ten v současné době pořádá výstavu portrétních fotografií jak známých lidí tak i osob, které v důsledku vážné nemoci nebo jiné příčiny, jako je například alopecie, přišly o vlasy. Fotky jsou nádherné. Výstava probíhá od září do poloviny října v Jihlavě, Čáslavi, Kutné Hoře, Pardubicích, Nové Páce, Olomouci, Horní Plané a dalších městech. Jednu z fotogafií si můžeme prohlédnout také v Pardubicích, a to na dvou místech - v turistickém informačním centru a na pardubickém letišti.

Na podzim se všechny fotografie sejdou v Praze, kde výstava vyvrcholí a pak i nadále bude putovat do dalších měst po České i Slovenské republice. Osvěta je důležitá. Je důležité, aby všichni v této republice věděli, co alopecie je. Lidé s alopecií jsou velice uzavření kvůli této nemoci do sebe a rádi bychom jim ukázali, že tu pro ně jsme. V současnosti máme o alopecii jen málo informací. Proto vznikl projekt Poselství (Helping tribe), který tuto problematiku dostane mezi větší okruh lidí.

Autorem fotografií je talentovaná fotografka Vendula Fantová. Modelem jí stáli lidé všech generací. Mezi nimi například muzikálový zpěvák Peter Pecha a finalista reality show Love Island Honza. Na oba se můžete těšit na pardubickém letišti. Modelem stáli i lidi s alopecií, kterým patří velké díky za to, že vystoupili ze své komfortní zóny.

U každé vystavené fotografie najdete QR kód, přes který se dostanete na tajnou podstránku, kde zjistíte – číslo fotky, kdo je na fotce, POSELSTVÍ a autora textu. Fotek je celkem 22.

Budeme rádi, když se u fotky vyfotíte, nasdílíte, označíte nás @kolibrici_pomahaji i toho, kdo na fotce je, a dáte #kolibricipomahaji a #alopecie. Tím nám pomůžete s osvětou.

Více o smyslu celého projektu a jeho poslání najdete na stránkách www.kolibricipomahaji.com pod sekcí Poselství.

Pokud si touto nemocí také procházíte a potřebujete pomoc v jakémkoliv směru, nebo naopak chcete pomoc těm, co nemají odvahu nás sami oslovit, napište nám. Budeme velice rádi. A těšíme se na vás.

Lenka Šourková, ředitelka Kolibříků a celá kolibří rodina