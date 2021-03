FOTO: Příroda je mocná. Květy, kam se podíváš. Dokonce mezi dlažbou

Libor Málek z Chrasti rád fotografuje zejména květiny, ale i stromy - vše, co kvete. Obrázky pořizuje od poupat až do odkvětu. Už v únoru vše začne sněženkami, a potom fotografuje až do listopadu, kdy kvetou chryzantémy.

Modřenec. | Foto: Libor Málek