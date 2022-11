Letošní listopad bude výstavní prostor Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích patřit obrazům a uměleckým artefaktům všestranného pardubického výtvarníka Pavla Borovce, který se realizuje nejen jako malíř, grafik nebo návrhář oblečení, ale také jako kameraman a režisér. Možná jste již také slyšeli o registrované umělecké značce MADE OF DREAMS ® zaštiťující jeho uměleckou práci. Tato značka zahrnuje MADE OF DREAMS ART (Moderní obrazy sprejem), MADE OF DREAMS BRAND (Originální limitované oblečení) a MADE OF DREAMS STUDIO, které představuje nakladatelství a vydavatelství, nahrávání zvukových nebo obrazově zvukových děl a filmovou produkci.