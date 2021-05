Není to sice med jako takový, ale hodně se mu podobá. Barvou, konzistencí i chutí. Na internetu je řada receptů, já jsem zkusila tento:

400 květů pampelišky

2 litry vody

3 chemicky neošetřené citrony nakrájené na plátky

Vše jsem dala do hrnce a 15 minut povařila. Poté se směs 24 hodin louhovala. Druhý den jsem ji přecedila přes husté sítko, přidala dva kilogramy cukru a pozvolna vařila. Asi dvě hodiny. Ještě horký med jsem nalila do čistých sklenic a uzavřela víčkem.

Pampeliškový med je výborný, i dětem moc chutná. Bude určitě skvělý v zimě do čaje, ale zkusím z něho připravit i letní osvěžující limonádu. Do džbánku dám trochu medu, lístky máty a plátky citronu či pomeranče. Vše zaliji vychlazenou perlivou vodou. Určitě to bude také dobrota.

Pampeliška je zdravá od kořene až po květ. Je vhodná k léčbě trávícího ústrojí, zvláště jater. Zlepšuje i činnost žlučníku, slinivky břišní a střev. Snižuje krevní tlak, zlepšuje oběh krve a tím i činnost srdce. Má příznivé účinky při revma, cukrovce i obezitě. Listy si můžete natrhat do salátů.

Jana Dvořáková