FOTO, VIDEO: Máme titul! Mistrovství tanečníků v Chrudimi hodnotil i Chlopčík

/MISTROVSTVÍ ČR/ Do Chrudimi se o víkendu sjeli tanečníci z celé republiky, aby se zúčastnili Mistrovství ČR Plesové choreografie a párové tance Chrudim 2022. Pozvání do poroty přijal i Zdeněk Chlopčík, který působí také v porotě oblíbené taneční soutěže České televize StarDance. Mimořádného úspěchu dosáhli tanečníci z Chrasti. Podívejte do bohaté fotogalerie, za kterou děkujeme panu Martinu Halamovi a taneční škole Bohémia Chrast.

Mistrovství republiky Plesové choreografie a párové tance Chrudim 2022. | Foto: se svolením TS Bohémia/autor Martin Halama