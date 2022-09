Mistrovství republiky hasičů, ale i hasiček - profesionálů i dobrovolných se konalo koncem srpna v Pardubicích. Byla do velká událost. Pro diváky už asi moc ne, protože většina z nich se rekrutovala z okolí soutěžících. Asi to chce čas, než tomuto sportu lidé přijdou na chuť. Důležité pro nás je, že hasiči fungují bez ohledu na dobu a podmínky.

Mistrovství bylo zahájeno zdoláním cvičné kolmé stěny s okny. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety 4x100 m s překážkami. A mistrovství bylo uzavřeno požárním útokem. Vše je na snímcích zachyceno fotografiemi. Výsledky si jistě najdete sami a nejsou až tak důležité, i když pro soutěžící zcela jistě ano.

Pro mě a možná i pro některé další diváky, kteří přišli ze zvědavosti, by bylo dobré, aby ve výsledcích bylo i startovní číslo závodníka. Podle čísla jsou jejich výkony lépe zapamatovatelné než podle jména. Ale možná je to jen můj problém. Jinak přeji hasičům co nejmíň zásahů v reálu a aby při nich nebylo úrazů a proher.

A úplně na závěr velkou poklonu za výkony holek/děvčat/hasiček. Zdálo se mi, že do soubojů s časem a soupeřkami chodily více rvavěji a razantněji než mužský. Ale taková už děvčata jsou.

Jaroslav Černý