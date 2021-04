Když je v současné době omezen volný pohyb, pojďme se aspoň prostřenictvím webu projít po méně známých místech, a to trojmezí okresů, jež sdílí právě i náš chrudimský. Je jich celkem šest: u Kněžic, Podhořan u Ronova, Ostrova, Boru u Skutče, Karlštejna a Košinova.

Začneme dnes u Kněžic v nadmořské výšce 252 m. Toto nejzápadnější a nejnižší trojmezí Chrudimska – sousedící s okresy Kutná Hora a Havlíčkův Brod – zároveň tvoří i trojmezí krajů Středočeského, Pardubického a Vysočiny. Podle zemských souřadnic 49° 51' 40 " s. š. a 15° 29' 49,5" v. d. bychom na pravé straně Doubravky (vlastně už v Kamenných Mostech) hledali marně patřičný patník či sloupek; pouze nesněhový sněhulák zachraňuje tu prázdnotu. Výzva místním či zájmovým spolkům pro budoucnost?

Avšak necelých dvě stě metrů od daného bodu nalezneme v Kamenných Mostech „zahraniční“ památku vskutku významnou. Už prý ve 14. století byl tříobloukový a nadvakrát zakřivený most postaven v délce 41 metrů z lomového zdiva nad Zehubským potokem (jeden oblouk) a řekou Hostačovkou (dva oblouky). Vedla přes něj stezka z nedalekých Žlebů do benediktinského kláštera ve Vilémově. Po přestavbě z let 2017/18 notně ztratil na své středověkovitosti.

Hostačovka po dvě stě metrech od mostu pojímá zprava Doubravku a následně svým korytem tvoří okresní hranici až k oboře Žleby se záchrannou stanicí z roku 1972 pod vpravdě pohádkovým zámkem téhož názvu. U něj ústí Hostačovka zleva do Doubravy působivým třímetrovým vodopádem, též už za hranicí okresu. Ještě nedávno – před přihlédnutím k říčním kilometrům – nesl hraniční tok od Kamenných Mostů k vodopádu jméno Doubravka.

Chittussiho údolí

Od trojmezí zřejmě nejbližší (3 km) neobyčejnou památkou našeho okresu je Chittussiho údolí. Říká se mu po význačném českém malíři-krajináři, rodáku z blízkého Ronova nad Doubravou. Antonín Chittussi (1847-91) nejen ono údolí Doubravy zachycoval na plátna, která si lze prohlédnout od roku 1961 v ronovské secesní Bílkově vile z roku 1932, kde sídlí galerie jmenovaného.

Malebnou kamenitou Doubravu mezi Mladoticemi a Ronovem zdobí souběžný náhon pro ronovský staletý Korečnický mlýn. Zhruba padesát metrů putuje voda ve skále proraženým tunelem zvaným štůla. Bohužel, její proud nepohání mlýnská kola už od nešťastných padesátých let minulého století.

Údolí stráží dva kostely – zleva Doubravy sv. Martin (původně neslo údolí název po tomto kostelu: Martinské) a zprava svatý Kříž. Oba se dochovaly jako jediné stavby po někdejších osadách. První Stusyně (sv. Martin) zanikla po třicetileté válce, druhá Protivany či Protivenice – už za válek husitských. Necelých padesát metrů na jih od sv. Martina schovává padlý kmen prastarou stusyňskou studánku, na mapách neznačenou; také pozůstatek bývalé osady.

Níže po proudu, vlastně až za Ronovem, se nacházela třetí osada Suchotlesky. I tu smazala z mapy vřava třicetileté války. Při soutoku s Mlýnským (aneb Kněžickým) potokem v lesoparku Bažantnice, jenž založila v 18. stol. šlechtická rodina Carettů-Millesimů z ronovského zámku, nyní sotva spatříte zbytky tvrze Suchotlesky; zato tam nelze přehlédnout kromě čerstvě zpevněných cestiček hned dvě venkovní tělocvičny pro vyžití hlavně dětí. Až skončí omezení, víte, kam s ratolestmi za nevšedními zážitky kněžického okolí.

Vlastimil Hloupý