Velikonoce jsou pro mnohé z nás téměř synonymem jara, neboť často právě o velikonočních svátcích nalézáme konečně čas, abychom si uvědomili, kam dění v přírodě pokročilo, co vše se zazelenalo a co rozkvetlo. Jarní období nám vnáší do života nejen prodlužování doby denního světla, ale s postupným oteplováním i odlehčené oblékání a řadu venkovních aktivit, do kterých se nám v zimních měsících nechtělo. A což teprve naši dávní zemědělští předkové! Pro ty byl příchod jara životně důležitým faktorem, příslibem, že jejich další existenci zajistí nová úroda a zdárná reprodukce chované drůbeže a dobytka.