Ještě několik dní potrvají svěží tóny zeleně listnatých stromů, které se překotně odívají do čerstvě vyrašených listů. Jak se dny prodlužují, je to pro stromy pobídka, aby již nečekaly, své listy rozvinuly, zachytily tak co nejvíce světelné energie a fotosyntézou ji přeměnily na cukry, které jsou pro růst a vývoj stromů nezbytné.