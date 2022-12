FOTOGALERIE: Taková bývala zima ve městě, na které dohlíží sám vládce hor

Vypravte se s naším čtenářem Jaroslavem Černým na výlet do Jilemnice, do města, které bývá zváno bránou do Krkonoš a kolébkou českého lyžování. Za příspěvek děkujeme.

Jilemnice, rok 2012 | Foto: Jaroslav Černý

23. 12. 2022 … a tak nám zase slezl sníh. Zrovna den před Štedrým dnem. Ale není třeba lkát. Jinde to není lepší. A tak … a tak si vyrobíme pocit sněhem zapadlého města. Tentokrát si připomeneme únor 2012 a město Jilemnice. Na náměstí měli vysochaného Krakonoše, vládce hor. Jaroslav Černý