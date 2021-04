Chrudimský deník pro vás připravil další hádanku, tentokrát se ptáme: Znáte obec na fotografii?

Poznáte obec? | Foto: internetové stránky obce

První zmínka o této obci pochází z roku 1349 a souvisí s původním novogotickým kostelem. Byl vybudován v místě, kudy procházela důležitá obchodní stezka do severovýchodních Čech. Zároveň to také byla spojka mezi zemskými stezkami Trstenickou a Libickou. O důležitosti stezky a zdejšího kostela sv. Matouše vypovídá i to, že ve 14. století sem vybral kněze sám Karel IV. Kostel byl do dnešní podoby přestavěn v letech 1880 až 1884. Návrší s kostelem a hřbitovem je důstojnou dominantou obce dodnes. Tipovat můžete také v naší nevýherní anketě.