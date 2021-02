Poznejte s námi mlýn předků spisovatelky Heleny Šmahelové, díky níž se Hrkačka - jak se mlýnu od roku 1761 říkalo - dostala do krásné literatury.

Mlýn Hrkačka před rokem 1912. | Foto: facebooková skupina Vzpomínky na starou Chrudim

V roce 1721 obdržel Josef Hlaváč povolení vystavět nový mlýn v místech, kde stával tzv. Horní mlýn, doložený písemně v letech 1440 až 1465.

V roce 1728 byl mlýn podle vlastníka nazýván Hlaváčovský. Název Hrkačka, objevující se poprvé roku 1761, nakonec úplně převládl, tím spíše, že mlýnské stavení přecházelo z ruky do ruky, často i jen po několika málo letech. V roce 1850 koupili mlýn s dvojím složením, krupníkem, jahelkou a s rozsáhlými pozemky manželé Josef a Marie Šmahelovi ze Stružince (roku 1873 přešel mlýn dědictvím na Aloise a Františku Šmahelovy), předkové spisovatelky Heleny Šmahelové (1910-1997), která osudy mlýna zachytila v třetí části své známé románové trilogie z let 1984 až 1987 (Stíny mých otců, Stopy mých otců, Hlasy mých otců) a v dalším historickém románu Žena roku 1900, jenž volně souvisí s Hlasy mých otců.

V roce 1908 vdova Františka Šmahelová objekt prodala Otilii Horké za tehdejších 9 000 K. Rozsáhlá zahrada k mlýnu patřící byla již roku 1896 prodána na stavební místa. V lednu 1912 dřevěný mlýn do základů vyhořel. Jeho sutiny se zbytkem mlýnského kola byly postupně odstraňovány.

Projekt vybudovat na spáleništi truhlářskou dílnu s vodním pohonem strojů nebyl realizován, na místě mlýna byly vybudovány dva obytné domy, část parcely a zahrádek byla včleněna do veřejné komunikace. Stopa po mlýně, později ověnčeném literární slávou, zanikla.