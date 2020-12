The Track Inspection, nový projekt uznávaného jazzového hudebníka Jan Andra, který pochází z Chrudimi, vydává své první album. Devět tracků sršících energií se pohybuje mezi žánry jako funk, jazz, hip hop nebo gospel. Vydání alba s názvem Introducing bylo spojeno i s premiérou 360 ° videa k Andrově skladbě Laid-Back.

Formace The Track Inspection je na české hudební scéně dva roky, během nichž vystoupila například na festivalu United Islands of Prague 2019, kde si vysloužila titul „soul-funk-jazzový objev roku“. Zahrála si také v několika pražských a brněnských klubech. Kombinace hammondového tria a tříčlenné dechové sekce dělá z The Track Inspection na české scéně ojedinělou formaci. Její koncertní repertoár se skládá převážně z originálních skladeb členů kapely.

„Svou hudbou mířím na emoce posluchačů. Chci jazz v jeho energické podobě přiblížit co nejširšímu publiku,“ líčí autor projektu Jan Andr, který se před časem vrhl vedle jazzového piana na Hammondovy varhany. Inspiraci pro svou novou kapelu čerpal hlavně během svého pobytu v New Yorku v roce 2016.

Zdroj: archiv Jana Andra

Stejně tak bohatá jako jeho hudební historie (vystupoval například s Pražským bigbandem Milana Svobody, soulovou zpěvačkou Tonyou Graves nebo elektro-producentem Borisem Carloffem), je i žánrový rozptyl skladeb na desce. Nekompromisní funkový groove v Inspector’s Funk kontrastuje s gospelově laděnou baladou Song for You; pravidelnost beatů rozbíjí hip hopem načichlá Laid-Back nebo jazzověji laděné Imagine nebo Early Swing.

J. A.