Sbor dobrovolných hasičů v Topoli si 24. 6. 2023 připomene smutné 81. výročí vypálení obce Ležáky. V ústním podání topolských pamětníků se vypráví, že dne 24. června - v době zapálení osady Ležáky nacházel se Na Stráni nad obcí Topol jeden z topolských hasičů a zahlédl v dálce velký kouř. Rozhodl se tedy svolat bratry hasiče a společně se vydali k požáru s autostříkačkou. Hasičským sborům, ale bylo před Ležáky v obci Dřeveš, vojenskými a četnickými hlídkami, zakázáno jet dále. Hasičům z Topole, ale i dalším sborům, nezbylo než uposlechnout, protože jim bylo vyhrožováno zastřelením.

Fotografie s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým | Foto: Kronika OSH Chrudim

SDH Topol dodnes vlastní tuto historickou autostříkačku a i přes její věk 96 let je stále funkční. V minulém roce se podařilo, aby historická autostříkačka hasičů z Topole poprvé dorazila do Ležáků a zúčastnila se akce 80 let Heydrichiády v Pardubickém kraji. Tedy přesně na den po 80. letech, kdy osadu Ležáky stihl tragický osud.

Historickou autostříkačku tak mohli shlédnout nejen návštěvníci akce, ale také poslední žijící svědek z této osady paní Jarmila Doležalová rozená Stulíková.

Poděkování za připomenutí tragických událostí patří pořadatelům této pietní akce Pardubickému kraji v čele s hejtmanem Pardubického kraje Martinu Netolickému a řediteli Památníku Ležáky Eduardu Stehlíkovi.

Kronikář OSH Chrudim Bohouš Kosina