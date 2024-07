Klání je zařazeno jako 3. kolo do seriálu nočních závodů Summer Night Cup.

Čtenář reportér dnes 10:32

V pátek 26. července se v Prosetíně konala hasičská soutěž O pohár starosty obce, která je zařazena jako 3. kolo do seriálu nočních závodů Summer Night Cup. Úkolem je uběhnout trať dlouhou 70 metrů a nastříkat do terčů 10 litrů vody a to za snížené viditelnosti.