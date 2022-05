Začala hasičská sportovní sezóna a to I. kolem Hasičské Pernštejn ligy v Jenišovicích na Memoriálu Bohuslava Myšky. Na první závod ligy přijela hojná účast sportovních týmů a to 29. Potvrdily se předpoklady, že v Jenišovicích je velmi rychlá dráha a nejlepší týmy to potvrdily. V mužské kategorii byly zapsány 2 časy pod 15 vteřin. Zvítězili SDH Morašice s časem 14:82, druhé místo za čas 14:89 odvezli kluci z SDH Kunčice D., třetí skončili SDH Moravany za 15:01.