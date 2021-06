V sobotu 19. června ve 12.55 začíná na TV Nova první díl letošní série pořadu Loskuták na výletě, který přináší tipy na výlet či dovolenou v jednotlivých krajích České republiky. Hned první díl bude věnován Pardubickému kraji a konkrétně turistické oblasti Českomoravské pomezí.

Diváci se mohou těšit na pestrý výběr starobylých památek, nevšedních muzejních expozic i přírodních krás. Se štábem TV Nova jsme zavítali do piaristického kostela, Portmonea, Klášterních zahrad i zámeckého areálu v Litomyšli. Vydali jsme se také za historickými automobily do Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě nebo do expozice praček a prací techniky v městském muzeu ve Svitavách. Záběry vznikaly také ve zdejších muzejních dílnách, které pravidelně nabízejí workshopy seznamující se základy nejrůznějších řemesel. Natáčelo se také na rozhledně Pastýřka v Moravské Třebové, v zámeckém areálu v Nových Hradech, Poličce nebo pískovcových skalách Toulovcových maštalí.

Jiří Zámečník