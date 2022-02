„Máme radost, že po dlouhé době můžeme opět nabídnout tyto populární koncerty pro děti a navázat tak na úspěšnou tradici nedělních matiné, na které k nám obvykle chodí celé rodiny. V předchozích sezonách byly tyto koncerty beznadějně vyprodané do posledního místa a zájemce o případná volná místa jsme měli jako náhradníky na čekací listině. Letos je situace jiná – díky dvouleté pauze a absenci předplatného mají nyní jedinečnou šanci dostat se na tyto žádané koncerty i ti, na které by se jinak nedostalo. Vstupenky se totiž prodávají jednotlivě, bez předplatného, a tak je jen otázkou rychlosti reakce, zda je stihnou pořídit včas. Již nyní ale víme, že je sál z více jak 2/3 obsazen, a tak v neděli očekáváme opět plné hlediště,“ uvedla tisková mluvčí Andrea Žeravíková.

„Program dětských koncertů je uzpůsoben tak, aby děti opravdu bavil. Je určen dětem již od 5 let věku a protože víme, že rozhodně nevydrží sedět dlouho na místě, tak je zpestřen různými hádankami a soutěžemi. Dirigent Marko Ivanović spolu s moderátorem Petrem Kadlecem, kteří obdobné koncerty realizují také v pražském Rudolfinu, neváhají děti zvednout ze sedadel, zapojit je do dění na jevišti a rozpohybovat celý sál. Zábavnou formou jim tak přiblíží krásy hudby a okomentují jednotlivé hudební ukázky. Nyní v neděli zazní například Händelova slavnostní Hudba k ohňostroji, Mozartova Figarova svatba, Ohňový tanec z baletu Čarodějná láska či Škoda lásky. A kdo ví, možná dojde i na společný zpěv. Necháme se překvapit, co si na posluchače tato dvojice tentokrát přichystá,“ přiblížila průběh matiné koncertní manažerka Vladislava Kopecká.

Vstupenky lze zakoupit online (web filharmonie kfpar.cz), v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky v Pardubicích a také přímo na místě.

Andrea Žeravíková