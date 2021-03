Motivovat děti ke spolupráci a udržet jejich zájem o sebevzdělávání, je při distanční výuce s pokračujícím časem stále větší problém. Vláda správně pochopila, že učit začátečníky – prvňáčky distančně, je prakticky nemožné a aspoň po nějakou dobu jim dovolila přístup do škol. Bohužel se tak trochu zapomnělo, že i pedagogové v ZUŠkách mají svoje začátečníky, které musí naučit například: jak se drží housle, jak se pokládá ruka na klaviaturu, jak správně foukat do flétničky nebo jak správně držet štětec, či tužku. A že je to úkol téměř nadlidský. Přesto učitelé ZUŠ Hlinsko situaci zvládají a distanční výuka dál velmi úspěšně pokračuje.

ZUŠ v Hlinsku má za sebou období přijímacích zkoušek na střední školy s uměleckým zaměřením. Každoročně jsou mezi absolventy hlinecké ZUŠ úspěšní uchazeči o tato studia. Ani doba nejrůznějších omezení normálního života nepřerušila tradici dobrých výsledků těchto žáků u přijímacích zkoušek. Za výtvarný obor to jsou ze třídy Jany Kramperové: Kateřina Boušková, Ema Kramperová a Eliška Lachmanová. Všechny budou studovat Design a vizuální komunikaci na SUPŠ Helenín. Ve studiu hudby pak budou pokračovat na pardubické konzervatoři: Anna Židková ze třídy Ondřeje Kozderky, obor hra na housle a ze třídy Markéty Břízové Lucie Pudilová, obor hra na akordeon.

U poslední jmenované se ještě trochu pozastavíme. Lucie Pudilová byla nejúspěšnější uchazečkou, neboť obdržela nejvyšší možné bodové ohodnocení, jaké může přijímací komise udělit. Tím definitivně potvrdila, že její úspěch ve světové akordeonové soutěži při Světové Akordeonové Organizaci CMA na podzim minulého roku, o kterém jste byli již informováni v předcházejícím období, rozhodně nebyl ničím náhodným. K tomuto tvrzení tak dokládáme další důkaz, a to je účast a především skvělé výsledky žáků z akordeonové třídy Markéty Břízové na mezinárodní akordeonové soutěži při Britské vysoké akordeonové škole. Tato soutěž proběhla v minulých týdnech on-line. Při účasti desítek soutěžících z celého světa od Číny přes Rusko, Polsko, Spojené království, Francii až po Jihoafrickou republiku, byli výsledky čtyř žáků akordeonové třídy ze ZUŠ Hlinsko zcela nepřehlédnutelné. V kategorii Klasik do devíti let získali Mikuláš Bříza a Vít Bárta bronzové pásmo. V kategorii Klasik do dvanácti let získala stříbrné pásmo Daniela Váňová. Výše zmíněná Lucie Pudilová opět nechybí v tomto výčtu, v kategorii Varieté do patnácti let získala stříbrné pásmo.

Výše zmíněným žákům i učitelům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci základní umělecké školy i samotného města Hlinska.

Karel Novotný, ZUŠ Hlinsko