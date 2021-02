V rámci dlouhých zimních večerů jsem pro web Sokola Roveň i čtenáře Deníku připravil v minulých dnech zatím dva vzpomínkové bloky. Jeden se týkal zápasů Amfory Praha v Dolní Rovni, druhý pak slavnostních fotbalových mačů s internacionály týmu SK Slavia Praha. Svým fotbalovým vyznáním jsem slávista a i přes výše uvedené jsem znovu sáhl do archivu, tentokrát do trochu novodobější historie, abych zkompletoval účinkování slavných fotbalových soupeřů u nás v Dolní Rovni.

Dne 1. 8. 2009 k nám ke svému zápasu dorazily legendy železné Sparty, respektive její internacionálové. Pikantností tohoto zápasu bylo, že náš bývalý hráč, úspěšný provozovatel holické drogerie Pluto, Jirka Růžička, který je zároveň fanouškem tohoto mužstva „ukecal“ manažera soupeře a ve druhém poločase v rudém dresu nastoupil za své bohy proti svým kamarádům a spoluhráčům. Jednalo se o pohodový zápas, který představil našim hráčům a divákům hvězdy časů nedávno minulých. Jména jako Honza Berger, Horst Siegl, Richard „Boby“ Polák, gólový postrach sešívaných Míla Denk, Josef Jurkanin, Petr Slaný, Marek Trval, Pavel „Rum“ Černý st., jehož syn kope nyní ligu v Pardubicích, to jsou jména, ke kterým vzhlížím s úctou i já, příznivec druhého pražského „S“.

Atraktivní zápas skončil výhrou pražské Sparty 3:4, branky Melc, Machatý, Pachovský - Černý 2, Margolius, Matějka. V předzápase nastoupily ligové fotbalistky Pardubic proti hráčkám Chocně, zápas skončil výhrou prvně jmenovaných v poměru 5:0. V akci na place jsme měli možnost vidět i Evu Šmeralovou, zkušenou reprezentantku ČR a hráčku elitní Sparty Praha, která od sezony 2009/2010 posílila pardubický ženský fotbal. V letech 2001 – 2008 se stala dvakrát fotbalistou roku, dvakrát byla druhá, dvakrát třetí. Fotbalový den byl tehdy doplněn atrakcemi pro děti, nechybělo tradiční občerstvení, hráči Sparty byli ochotni diskutovat a vyfotit se se svými příznivci, takže lze konstatovat, že i toto měření sil s atraktivním soupeřem se vydařilo, což lze i s odstupem těch několika let vyčíst z přiložené fotodokumentace.

Následně jsem požádal o aktuální rozhovor jednoho z tehdejších aktérů zápasu, který si můžete přečíst dále.

Aktuální rozhovor s přímým účastníkem tohoto zápasu, československým reprezentantem, kanonýrem Horstem Sieglem

Horst Siegl je bývalý úspěšný fotbalový útočník Sparty Praha a reprezentace Československé republiky. Narodil se v roce 1969 v Karlovarském kraji a s fotbalem začínal jako žáček v malé obci Abertamy v Krušných horách. Odtud v žákovském věku odešel do Slavie Karlovy Vary, kde působil do svých sedmnácti let. Poté již přestoupil do Sparty Praha, první ligový zápas sehrál v roce 1987 proti týmu Hradce Králové a hned v prvním zápase vstřelil svůj první ligový gól. Je čtyřnásobným králem střelců fotbalové ligy v rozmezí let 1993 – 1999. Jako hráč získal 11 mistrovských titulů, čtyřikrát si jako vítěz mohl sáhnout na pohár pro vítěze Československého poháru. Poslední zápas ligy sehrál v roce 2005 v Teplicích, působil též v mužstvu Siad Most. Jako asistent trenéra Bílka rovněž se Spartou získal mistrovský titul. Jako asistent trenéra působil i s Jozefem Chovancem. V roce 2019 o něm byla vydána nakladatelstvím Olympia kniha Stanislava Sigmunda Pozor, pálí Sigi! V současné době vystupuje pravidelně jako expert v rámci fotbalového studia. Tohoto úspěšného reprezentanta jsem požádal o rozhovor. Jelikož populární Sigi byl ochoten odpovídat, dovolte, abych se s vámi o toto povídání sportovně podělil.

Horste, jak zaznělo v úvodu, ligové kopačky jste pověsil na hřebík v roce 2005. Avšak nejen já předpokládám, že s fotbalem jste pokračoval dál. Povídejte kde…

Postupně jsem po konci kariéry oblékal dres Marila Votice, FK Chmelu Blšany a nakonec TJ Jíloviště.

A nyní ještě hrajete za nějaký klub mistrovské soutěže? Za který a na jaké úrovni?

Za TJ Jíloviště, kde stále působím, pomáhám u A týmu, ale soutěž hraji za B tým, kam jsem zlákal své kamarády, kteří jezdí i se Sigi teamem - I. Haška, L. Vízka, I. Ulicha, P. Suchoně, J. Bednáře atd.

Kolik zápasů ročně ještě dáte?

Snažím se skloubit jak A tak B tým, ale i pravidelné komentování na 02 TV sport ligu.

Scházíte se pravidelně nebo jen na zápasy?

Zápasy B týmu jsme si na domácím hřišti dali na páteční den v 19 hod. při umělém osvětlení a je to super čas, kdy si po zápase posedíme, pokecáme, dáme klobásku, malé pivko, a to k fotbalu patří. Je pravda, že kluci, které jsem jmenoval, jezdí spíše jen na domácí zápasy….

Jak to máte s trénováním, vaše ambice v této oblasti?

Rád bych se vrátil k trénování na tu nejvyšší úroveň. Mám profi licenci. Uvidíme, co přinese čas.

Práce fotbalového experta při TV zápasech. Jak vás tato činnost naplňuje?

Jako expert se snažím být objektivní ve všech směrech. Je dobré se pohybovat u fotbalu i touto formou a předávat postřehy z pohledu bývalého hráče, i když se každému nezavděčíte.

Zůstal jste v srdci stále sparťanem?

Po tolika úspěšných letech strávených v rudém dresu musím mít Spartu v srdci, protože jsem jí dal hodně a ona mně taky, a proto jsem rád, že jsme my, naše generace, nechali na Letné stopy a že jsme součástí úspěšné Sparty.

Co říkáte současnému postavení Sparty v našem fotbale?

Již delší čas se Sparta nachází v začarovaném kruhu a stále se nemůže dostat tam, kam je jména Sparty hodno… Vždy byly ty nejvyšší cíle a někdy je spokojenost jen dosáhnutí vítězství v českém poháru… což je pro takový klub s takovými možnostmi nepřijatelné.

Co říkáte výkonům konkurenční Slavie?

Musím jen smeknout, protože výkony nebyly a nejsou náhoda, náhoda není, že vedou znovu ligu.

V čem vidíte současný zásadní rozdíl mezi týmy Sparty a Slavie, v jejich fungování, managementu, hráčském kádru a trenérském realizačním týmu?

Rozdíly jsou markantní u všech dotázaných aspektů, ve fungování, výběru vhodných hráčů do týmu a v systému, managementu i v realizačním týmu. Ve své kariéře jste se potkal s celou řadou skvělých lidí, hráčů a trenérů.

Koho byste chtěl jmenovat a proč?

Vzpomínám na každého, protože vždy úspěch kolektivního sportu je součástí díla celého týmu. Nejde vyzdvihnout jednotlivce, i když jsem těch hráčů, trenérů, masérů, doktorů, majitelů, sekretářů, lidí, kteří se starají o servis, hřiště atd. poznal hodně, vážil jsem si jich a měl k nim dobrý vztah. Jsem rád, že jsem si vybral fotbal, protože pro mě je to nej sport!

Kolik jste celkem nastřílel ligových gólů a kdo byl vašim excelentním nahrávačem?

178 a jsem rád za servis svých spoluhráčů, které jsem k tomu potřeboval. Jestli mám jmenovat, tak asi Chovanec, Frýdek, Svoboda, Otépka a mnoho dalších.

Na které své zápasy ve Spartě i repre nejvíc vzpomínáte a proč?

Určitě na první ligový zápas a gól, protože to byl můj sen se dostat na ligové trávníky. Postupem to byly zápasy reprezentace, hlavně v Turecku, kde jsem vstřelil 2 branky a kvalifikační zápasy, i když to mělo jednu kaňku, kdy po postupu na mistrovství v Anglii jsem vypadl z nominace na turnaj. Jednoznačně největší vzpomínky jsou na naše skvělé tažení v nultém ročníku Ligy mistrů, kdy jsme porazili postupně Glasgow Rangers, Olympique Marseille a vítězství ve finálové skupině nad Barcelonou kdy jsem vstřelil branku. Kdo si to může říct? Na to jsem pyšný, co jsme dokázali proti takovým gigantům.

Co říkáte na dnešní generaci hráčů? Bylo ve vaší době více talentů?

Trochu se to vše změnilo. Je vše více profesionální. Hráči jsou ovlivněni manažerama, každý kouká jen na sebe. Ale je to dobou, která je. Talentů asi bylo více, i když na takovou malou zemi, jaká jsme, se stále objevují a prosazují v zahraničních ligách. Jak vidíte ambice naší reprezentace na letošním ME, pokud se bude konat… Jardovi Šilhavému se podařilo složit zajímavý, tým který může překvapit.

Poslal jsem vám pár fotek ze zápasu u nás v Rovni. Vzpomenete si na tento zápas v obci okresu Pardubice nebo Vám splývá v tom množství odehraných exhibičních mačů?

Určitě pamatuji, i když těch zápasů se odehraje spousty. Momentálně už třetím rokem objíždíme republiku se svým Sigi teamem, kde mám spoustu známých spoluhráčů i protihráčů, se kterými jsem bojoval na ligových trávnících, ale i tváře jako Sagvan Tofi, Jakub Kohák a známé hokejisty.

Honza Shejbal, hráč Teplic, je naším odchovancem. Pro zajímavost, znáte toto jméno, resp. jeho výkonnost?

Ano, znám, vždy je příjemné, když odchovanci se takto prosadí.

A co mladý Daniel Horák, hráč Sparty, který nyní hostuje v Jihlavě. Ten má pro změnu rodinný vztah k naší obci. Víte, o koho se jedná, viděl jste ho někdy hrát v týmu Václava Kotala před odchodem do Jihlavy?

Potřebuje čas a pravidelně hrát v 1. nebo 2.lize. Je další z mladých talentů. Viděl jsem ho v týmu v juniorské lize, kterou jsem navštěvoval.

Co říkáte solidnímu působení týmu FK Pardubice v naší nejvyšší soutěži?

Velké překvapení v lize, i když hrají v azylu na Bohemians. Dobře poskládaný tým se zajímavými hráči, kteří se prosazují. Důležité, co další rok, který je vždy zlomový v udržení a dalších věcech ohledně stadionu v Pardubicích.

Co byste na závěr vzkázal všem fotbalovým příznivcům?

Přeji všem upřímnou radost ze hry a aby zůstali věrní fotbalu i přes negativní situaci, která cloumá naším fotbalem. A zároveň, ať se co nejdříve vrátí na vesnický a ligový fotbal na stadiony, ať nemusíme sledovat fotbal jen na obrazovkách.

S pozdravem a hlavně přáním zdraví všem lidem.

Sigi

Co dodat závěrem? Jméno Horst Siegl bylo, je a bude pojem patřící nesmazatelně do dějin československé kopané. Přeji mu, ať mu to tam pořád padá jako za mlada, ať svým fotbalovým umem stále baví další fotbalové generace jak u televizních obrazovek v roli fotbalového experta s elektronickou tužkou, tak jako aktivní hráč či trenér přímo na zeleném pažitu.

S poděkováním a úctou

Jaromír Pýcha, příznivec týmu SK Slavia Praha, FK Pardubice, FK Teplice, TJ Sokol Roveň a vůbec, dobrého českého fotbalu od pralesní ligy po Fortuna ligu…