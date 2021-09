Prázdniny se chýlí ke konci, bohužel. Tím pádem ve středu (25. srpna) skončilo v Heřmanově Městci i promítání kamenosochaře Františka Pleskota, jenž zasvěcuje letní večery zájemcům o časy minulé.

Za vše nutno poděkovat jeho horování pro staré pohledy a především vstřícnému postoji majitelky místní kavárny-cukrárny Levandule Denisy Korečkové. Tentokrát bylo v jejím útulném prostředí s lahodnými maškrty možné zhlédnout tzv. HALAPAŠ.

Zdejším obyvatelům vytane na mysli vzpomínka na tři ročníky (2016-18) festivalu tohoto názvu, případně i piva Halapašáku pro tyto příležitosti uvařené v Žlebských Chvalovicích. Nicméně si František spíše jméno propůjčil pro pohledy a snímky širšího pojetí co do času (sto let zpátky) i co do prostoru (až do Bulharska).

Letošní závěrečné promítání pro desítku diváků bylo uzavřeno snímky z oprav gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostu. Před 46 lety byl přesunut o necelý kilometr po zvláštních kolejích a posléze třináct let „laděn“ do původního stavu. Na opravách se tři roky (1982-84) Pleskot osobně podílel. Na shledanou příští prázdniny.

Vlastimil Hloupý