Pardubická jednotka Aktivní zálohy nese nyní čestný název praporečníka Karla Bezdíčka, který vyrůstal v nedalekých Sezemicích u Pardubic. Karel Bezdíček po krátkém působení v otcově krejčovské živnosti odešel do světa a usadil se v Paříži, kde se stal členem pařížského Sokola. V Paříži jej také zastihlo vypuknutí první světové války. Spolu s krajany se stal v Bayonne dobrovolníkem francouzské cizinecké legie a v rámci proslulé roty Nazdar na frontě v Champangi se stal jejím praporečníkem. Své hrdinství prokázal při památném útoku dne 9. května 1915 v bitvě u Arrasu, kde padl v krutých bojích své jednotky proti německé obraně. Vzniku samostatného Československého státu se již nedožil. Jisté však je, že padl v boji jako hrdina a věřil, že padne-li v boji, nebude jeho smrt marná.

„Vojáci této teritoriální jednotky jsou bezesporu srdcaři. Pevné jádro pěší roty tvoří stále ti, kteří do ní vstoupili už při jejím vzniku. Příprava k plnění úkolů spojených s obranou vlasti je pro ně samozřejmostí stejně jako pomoc v krizových situacích nebo podpora integrovanému záchrannému systému v Pardubickém kraji“ prohlásil po ukončení ceremonie kapitán Cach z Krajského vojenského velitelství Pardubice.

K nastoupeným vojákům promluvil také armádní generál Josef Bečvář, který ve svém vystoupení poděkoval za práci všem vojákům Armády České republiky a připomněl dlouhou a náročnou cestou, která vedla ke vzniku jednotek aktivní zálohy. S krátkou zdravicí vystoupil také plukovník James Er Hackbarth, vojenský přidělenec pro obranu Velvyslanectví Spojených států amerických, který ve svém projevu, jež byl celý v českém jazyce, ocenil, jak si Česká republika váží svých hrdinů z první a druhé světové války. Plukovník Genser ve svém projevu apeloval na vojáky pěší roty: „Udělení čestného názvu je slavnostní okamžik, ale je to také závazek být stejně dobrý jako osoba, jejíž jméno přijímáte – čestný, poctivý, vytrvalý a nezlomný.“

