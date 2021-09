Výstava Hele, v muzeu je Jů a Hele v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi zve děti i jejich rodiče do kouzelného světa loutek Stanislava Holého, kde vedle Jů a Hele potkají nejen Mufa Supermufa nebo Harryho Šoumena, ale i Tryskomyšky a další postavičky ze Studia Kamarád. Otevřena bude až do 9. ledna 2022.

Hlavním inspiračním zdrojem pro něj byl objev loutkářské osobnosti Jima Hensona, který ve svých pořadech Sesame Street a The Muppet Show vodil tzv. „mapeťáky“, plyšové loutkové postavy s prořízlou pusou, a to doslova i obrazně. Vedle Stanislava Holého se na vzniku Studia Kamarád podílela také scenáristka Anna Jurásková nebo dramaturg Jiří Chalupa. Pravidelným nedělním vysíláním provází diváky od počátku zelený a hubený Jů a žlutý, lehce obtloustlý Hele. Oba kamarádi se vtipně oslovují „kolego“ a hovoří o sobě ve středním rodě. Hlas Jů je neodmyslitelně spjat s Jiřím Lábusem, Hele k divákům promlouvá prostřednictvím Oty Jiráka. Jejich naivita a dobrosrdečnost je pravidelně zneužívána zlobivým Mufem, který jim s nadšením vyvádí různé „zlobišárny“.

Již čtyřicet let provázejí veselé plyšové loutky ze Studia Kamarád dětské diváky nedělním dopolednem. První díl pořadu byl tehdejší Československou televizí odvysílán v lednu 1981 a v různých obměnách či s menšími přestávkami se postavičky Jů, Hele, Mufa, Harryho Šoumena a dalších objevují na televizních obrazovkách dodnes. Autorem těchto postav a zároveň zcela nového formátu pořadu určeného dětskému publiku byl výtvarník a ilustrátor Stanislav Holý. S myšlenkou nové koncepce televizního vysílání pro děti přišel již v 70. letech 20. století, kdy začal spolupracovat s Československou televizí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.