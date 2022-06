V sobotu patřily tatami ve sportovní hale na Dukle v Pardubicích přípravce U9 (7 a 8 let), mláďatům U11 (9 a 10 let) a starším žákům U15 (13 a 14 let). Heřmanoměstecký oddíl juda reprezentovalo celkem jedenáct bojovníků, kteří ve svých váhových kategoriích získali šest medailí: dvě zlaté - Dominik Pecha a Martin Jelínek, a čtyři stříbrné - Antonín Vích, Johanka Kindlová, Terezka Srbová a Matyáš Tomek. V bodování družstev oddíl získal pohár za třetí místo.