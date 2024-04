Česká školní inspekce nekontroluje jenom papíry, o tom jsme se přesvědčili dne 8.dubna v MŠ Slatiňany. Od 19. února zde totiž probíhal již 2.ročník čtenářské pregramotnosti "Mami, tati, pojďme si číst" pod záštitou MŠMT pro všechny předškoláky. Když každý občan šel kolem plotu školky viděl, že školka touto aktivitou přímo žije.

Mami, tati, pojďme si číst! Knihy působí na pozitivní emoce dětí a tím i na jejich charakter | Foto: Deník/VLP Externista

Na plotě školky byly totiž informace o knihách z nakladatelství Advent-Orion, které působí na pozitivní emoce dětí a tím i na jejich charakter. Na den 8.dubna se nejvíce těšily děti, kdy dorazil na vyhodnocení aktivity dětí s rodiči ředitel Nadačního fondu Lepší život Josef Vavřík a do školky též přišel starosta města Slatiňany Jan Brůžek.

Překvapení pro všechny však bylo, že v ten den probíhala kontrola České školní inspekce celého provozu školky a naplňování ŠVP při výchově dětí. V herně tedy na nás čekala již i inspektorka Milena Pokorná, aby tak i vnímala práci učitelského sboru při působení na výchovu děti v oblasti jejich charakteru. Věříme, že ji potěšila i společná písnička Kniha je náš dobrý kamarád, protože si ji také notovala.

Poté následoval standartní příběh o tom jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu koiuzelnou knihu, která změnila celý jeho život, a děti se dozvěděly, že každá kniha, kterou s rodiči čtou, a má v sobě nějaká poučení, tak je kouzelná, a když se budou těmi poučeními řídit, tak se změní i jejich život.

Děti viděly největší knihu, což byl jako test, zda mají ve školce správně velkou hernu. Naštěstí se do herny vešla – byla 6 metrů dlouhá. Jakmile ale spatřily nejmenší knihu, propukl upřímný dětský smích. A nakonec se děti dozvěděly, že si jako odměnu a vzpomínku na tuto čtenářskou aktivitu v MŠ ze školky odnesou svou první kouzelnou knihu Hnědáček a nalezená podkova z nakladatelství Advent-Orion kterou pro MŠ zakoupila prostřednictvím Nadačního fondu Lepší život společnost J.B.Corporation s.r.o.

Když se z příběhu dozvěděly, že je nutné nahlas pozdravit a představit se, měly i děti nyní možnost přijít osobně k paní inspektorce a k panu starostovi, podat jim ruku, pozdravit a představit se. Nesměly ale zapomenou též za knihu poděkovat. A všechny děti to zvládly až na pár výjímek, ale i ty se to brzy naučí. Po závěrečném fotu jsme se zeptali inspektorky ČŠI na její zpětnou vazbu a dojmy z této aktivity. Milena Pokorná sdělila, že zapojení rodiny do takovýchto akcí je velmi důležité a prospěšné, a proto byla touto aktivitou nadšena. Když jsme ale i my viděli, jak se profesionálně staví k dětem a jak s nimi hovořila při předávání knihy, i my jsme museli uznat, že má skvělý vztah k dětem a že byla takovou významnou ozdobou pro jejich vzpomínku

Starosta Jan Brůžek pokyvoval hlavou a nešetřil též slovy uznání. Všichni jsme ale konstatovali, že tato aktivita neproběhla díky nadšenosti ředitelky MŠ Evy Tomiškové a její zástupkyně Terezie Teslyukové a celého jejich učitelského sboru, ale především díky rodičům, že se do této aktivity aktivně zapojili a se svými dětmi četli a společně kreslili obrázky, které zdobily prostor herny.

A na závěr paní ředitelka, než odešla s inspektorkou na další pokračování kontroly, prohlásila – už se těšíme na 3.ročník čtenářské pregramotnosti MAMI, TATI, POJĎME SI ČÍST s novými předškoláky. A my jsme z této MŠ odjížděli s příjemným pocitem, že inspektoři ČŠI jsou lidé, které zajímá nejvíce, jak školky naplňují svoje poslání a jak děti v MŠ prospívají po vzdělávací stránce a po stránce rozvoje jejich charakteru.

Josef Vavřík