Rotmistr Daniel Schindler je zástupcem velitele jedné z čet u pardubického 141. zásobovacího praporu. Po škole pracoval jako horník a v roce 2003 se rozhodl stát vojákem profesionálem. Byl psovodem, výsadkářem a od roku 2009 slouží u 14. pluku logistické podpory v Pardubicích. Zde začínal jako řidič multiliftu, působil také na četě ochrany i jako velitel družstva. Absolvoval celkem 3 zahraniční mise. Je dobrovolným dárcem krve a plazmy. V letošním roce převzal za dobrovolné dárcovství „Zlatý kříž 1. třídy“.

Odmala rád trampoval a byl skautem. Vyrůstal v česko-polském pohraničí, kde byla všude kolem pevnostní opevnění a nedaleko i Jablunkovský průsmyk. K vojenským tradicím a historii tady bylo opravdu blízko. Asi jako každý kluk chtěl řídit nákladní auto nebo být vojákem. Vyučil se důlním zámečníkem a po absolvování základní vojenské služby několik let fáral jako horník v Ostravsko – karvinských dolech. Po setkání s kamarádem výsadkářem přišlo zásadní rozhodnutí stát se vojákem profesionálem. K armádě ho však přivedl nejen tento kamarád z dětství, ale také jeho zapálení pro kynologii.

Z podzemí až do oblak

„Už jako záklaďák jsem sloužil u psovodů a tak jsem se po třech letech fárání rozhodl zkusit to u profesionálů. Po pár letech přišla možnost nastoupit k výsadkářům. Fáral jsem několik let kilometr dolů pod zem a tak jsem si řekl, proč to nezkusit obráceně. Kilometr dolů, kilometr nahoru! Z výšek jsem měl respekt, tak jsem to bral jako výzvu. A taky jsem si prostě chtěl skočit, “ vypráví o své službě v armádě rotmistr Daniel Schindler.

Profesní dráhu vojáka začínal jako psovod u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou, později byl kulometčíkem u výsadkářů v Chrudimi a dvanáctým rokem slouží u logistiků v Pardubicích. Absolvoval 3 zahraniční mise – dvakrát byl v Kosovu a jednou v Litvě. Během vojenské služby absolvoval kurz řidičů, doplnil si středoškolské vzdělání a stal se také instruktorem boje z blízka. Pravidelně bývá zařazován do jednotek Sil rychlé reakce (NRF).

V říjnu letošního roku obdržel „Zlatý kříž 1. třídy“ za 160 odběrů! Toto ocenění mu bylo předáno s téměř ročním zpožděním, kvůli pandemii Covid-19. K dnešnímu dni má rotmistr Daniel Schindler na svém kontě už 181 odběrů krve a plazmy. Poprvé krev daroval, když byl na základní vojenské službě a postupem let se stal pravidelným dárcem. Za ty roky daroval už přes 100 litrů těchto dvou vzácných tělních tekutin! A když bylo potřeba pomoci zdravotníkům a pečovatelům v době pandemi Covid-19, pomáhal pečovat o nemocné v Domově pro seniory v Poděbradech.

„Nedávno jsem byl na transfúzní stanici darovat plazmu a už ve dveřích na mě čekala zdravotní sestra s připravenými sáčky na plazmu pro holčičku, kterou právě operovali. Potěšilo mě, když jsem viděl, že mohu pomoci někomu, kdo to nutně potřebuje. Jsem tátou dvou dětí, byl jsem horníkem a mám i kamarády motorkáře, tak moc dobře vím, že každý z nás může jednou potřebovat tuto pomoc. Tak proč bych nepomohl zrovna já,“ dodává rotmistr Daniel Schindler.

Nepovažuje se za výjimečného a sám o sobě říká, že je normální voják, jako každý jiný. Vlastní pílí se vypracoval z řadového vojáka na zástupce velitele čety. V armádě by rád sloužil dál a chtěl by si ještě zlepšit znalost angličtiny. A pokud to půjde, co nejdéle chce zůstat dobrovolným dárcem.

Text: Helena Řebíčková