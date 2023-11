Chrudimský 43. výsadkový pluk přijal výzvu a podpoří iniciativu Jany Švecové z obchodu a kavárny Mlsný Pecivál. Vojáci se zúčastní zápisu do registru kostní dřeně a to ve čtvrtek 16. listopadu 2023 na vojenském pluku v Chrudimi.

Nábor hrdinů Chrudimska - vojáci a policisté vstoupí do registru dárců kostní dřeně | Foto: Jana Švecová

Zároveň na náměstí v Chrudimi umístí vojenské vozidlo, které zviditelní banner propagující Nábor hrdinů Chrudimska určený široké veřejnosti.

Nábor do registru dárců kostní dřeně pro veřejnost se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu od 11-16 hodin přímo v kavárně Mlsný Pecivál, Resselovo náměstí 135.

Skvělou zprávou je, že kromě výsadkového pluku se do této akce zapojí také policisté z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Ve čtvrtek 16. listopadu se budete moci setkat přímo na Resslově náměstí na odběrovém místě i s policisty krajského ředitelství, kteří se společně rozhodli rozšířit řady dárců kostní dřeně. „Nejsme lhostejní k lidem, kteří naši pomoc potřebují i v běžném životě. Mít možnost nebo šanci zachránit lidský život je pro nás motivující. Velice rádi tak přispějeme na dobrou věc a dostojíme tak našemu heslu Pomáhat a chránit,“ uvedla policejní mluvčí por. Mgr. Andrea Muzikantová.

O akci informoval městské policisty také vrchní strážník Lukáš Dvořák a někteří, kteří splňují podmínky také přislíbili účast.

Prvotní nápad přišel od paní Míši Vargové z Chrudimi, která je po transplantace kostní dřeně. Tu jí darovala její sestra. Míša by si přála, aby takové štěstí jako ona měli i ostatní pacienti, proto přišla s myšlenkou uspořádat nábor do registru dárců kostní dřeně.

Jana Švecová z obchodu a kavárny Mlsný Pecivál je již více než 15 let v registru zapsaná a její manžel Jaromír Švec se stal před 14 lety dárcem a dle jeho slov by neváhal a kdyby bylo potřeba, daroval by znovu.

Když paní Vargová přišla do Pecivála s tímto nápadem, tak to šlo velmi rychle. Společně s Janou Švecovou oslovily Martinu Chmelovou, která je zakladatelkou dobročinné organizace hledající nové dárce kostní dřeně a krve, ta stanovila termín a rozjela propagaci.

"Místní obyvatelé i různé instituce se do příprav Náboru hrdinů Chrudimska zapojili s obrovským nadšením. Kromě samotného náboru na základně 43. výsadkového pluku a následně v kavárně Mlsný pecivál pro širokou veřejnost, se nám například také podařilo domluvit přednášky o dárcovství kostní dřeně na středních školách v Chrudimi. Těší nás, že místním není osud těžce nemocných pacientů lhostejný a jsou i aktivně ochotní pomoci. Moc se na všechny hrdiny 16. listopadu těšíme." říká Martina Chmelová, zakladatelka Náboru hrdinů z.s.

Pojď do toho i ty. Přijď do ochodu s kavárnou MLSNÝ PECIVÁL ve čtvrtek 16. listopadu od 11-16 hodin – vyplníš formulář a stěrem z úst vstupuješ do registru dárců kostní dřeně.

Nábor hrdinů Chrudimska - PlakátZdroj: naborhrdinu.cz