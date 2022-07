Milovníci historie nepřijdou po dobu slavností ani o komentované prohlídky empírového paláce, který je stylizovaný do 2. poloviny 19. století, tedy do doby, kdy se na hradě naposledy žilo. Podívat se budou moci také do středověkých sklepení, opředených legendami a pověstmi, do mučírny a domu zbrojnošů. Přístupné jsou stále i hradební ochozy, hláska a gotická zahrada s vyhlídkovými altány. Procházka areálem čítá víc jak třičtvrtě kilometru.

Také všechny tři výstavy, které hrad Svojanov nabízí, budou o slavnostech k vidění. V galerii v předhradí jsou dvě. Velká multimediální expozice Rudolf II. - král a císař a Století Karla Otčenáška o lidmi oblíbeném arcibiskupovi. Prohlídková trasa A je pak doplněná výstavou korzetů a šněrovaček. Všichni se tak mohou podívat, co nosily dámy pod šaty koncem 19. a začátkem 20. století.

Dobrá zpráva pro všechny: zatímco ostatní památky zdražily, hrad Svojanov se stále drží na loňských cenách vstupného a zdražovat určitě nebude.

V červenci jsou hradní brány dokořán od 9 do 18 hodin, a to každý den!

Květa Korbářová, Hrad Svojanov