Léto pro Lindu odstartovalo začátkem července a celé prázdniny probíhaly na facebooku Rozběháme Luži výzvy a úkoly, které lidé plnili a zároveň finančně přispívali na transparentní účet. Podpora široké veřejnosti byla obrovská a peníze na účtu přibývaly. Pro celou akci se podařilo zajistit podporu známých osobností, např. profesora Jana Pirka, zpěvačky Lindy Finkové, redaktorky ČT Lindy Bartošové a dalších.

Celá akce vyvrcholila 20.9. na hradě Košumberku, kde se uskutečnil den plný sportu a zábavy. Běžecký závod na 8km, pohodový běh na 4 km, dětský překážkový běh s úkoly, to byla ta sportovní část velkého finále. Bohatá tombola nabídla 100 krásných cen. Stanoviště České spořitelny a Červeného kříže poskytla spoustu zábavy a poučení. Odpoledne došlo i na kulturu, kdy nám ochotnický spolek MUČIDLA z Kameniček zahrál Hrátky s Čertem, a to hned dvakrát. Byl to velmi vydařený a krásný den. Zlatým hřebem bylo předání šeku Lindě a jejím rodičům. Částka, kterou tato akce dokázala vyprodukovat je neuvěřitelných 357 000 Kč!!!

Léto pro Lindu bylo o Lindině příběhu na jedné straně, na druhé straně to bylo o tom, že naše společnost není zdaleka tak zkažená, jak se nám mnozí snaží namluvit. Děkujeme všem lidem a partnerům, kteří se zapojili a přičinili se o úspěch celé akce. Velký dík členům spolku Rozběháme Luži. Je to skvělý tým, který zcela jistě ještě neřekl poslední slovo.