Koncem tohoto týdne budou vysláni další vojáci z povolání do sociálních zařízení v Pardubickém kraji, konkrétně do SeniorCentra ve Skutči a Hamzovy léčebny v Luži – Košumberku. Pomáhat jich tam bude celkem 26.

Logistici zamířili na pomoc nemocnicím a sociálním zařízením. | Foto: archiv 14. pluku logistické podpory

Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace na území České republiky jsou postupně vyčleňováni další vojáci Armády ČR ve prospěch zdravotnických a sociálních zařízení. Také logistici, kteří už v minulých týdnech vyčlenili svůj zdravotnický personál do vojenské nemocnice v Olomouci a do odběrového týmu v Pardubickém kraji, nyní nově vysílají na pomoc do několika krajů nezdravotnický personál.