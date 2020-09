Jako každý rok i letos patří začátek měsíce září Dni evropského kulturního dědictví, který je ve většině obcí České republiky také Dnem otevřených dveří památek.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

V letošním roce připadá na sobotu 19. září a Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi se k němu samozřejmě připojuje. Mydlářovský dům a expozice muzea budou otevřeny zdarma od 9 do 17 hodin a návštěvníci se vedle expozice a sezónních výstav nebo věže dostanou také na arkády, která jsou normálně veřejnosti nepřístupné. Je to také jedna z posledních možností, jak zdarma vidět výstavu Hnízdo pro duši, s níž se rozloučíme 1. listopadu. V Chrudimi se pak návštěvníkům, vedle možnosti podívat se do všech muzeí a jejich budov, naskytne třeba příležitost vystoupat do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo nahlédnout do kronik města s paní kronikářkou L. Hvězdovou.