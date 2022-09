V sobotu 17. září se uskutečnil již II. ročník turnaje Memoriál Petra Chadimy. Turnaj je pořádán rodinou Chadimových z Nových Hradů a je vzpomínkou na skvělého člověka, který tragicky zahynul v autě při cestě do práce. Turnaj podpořila i obec a místní hasiči. Celkem 7 týmů (okolní obce a jejich části) hrálo o cenu nejvyšší, a to krásný putovní pohár. Zápasy se hrály za každého počasí, tedy i za deště. To ale místním týmům nevadilo.