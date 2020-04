Ráda bych poděkovala mé úžasné sousedce a jejím dcerám (Maruška, Magda, Míša, Mirka), které šily roušky a nabízely, rozdávaly a posílaly je tam, kde to bylo potřebné.

Šily roušky dnem i nocí. | Foto: archiv autorky

Byly dokonale sehraný tým. To, co dokázaly, je téměř nemožné a obdivuhodné. Jedná se o Martinu Sablikovou, která bydlí vedle v ulici a která mi navíc půjčovala svůj šicí stroj, když se mi ten můj rozbil a než byl opraven. Bylo to docela komické, protože půjčování a střídání stroje probíhalo podle toho, jak jsme si rozvrhly např. vaření a ostatní práce v domácnosti.