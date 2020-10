Kolektiv domova připravil pro manželský pár překvapení v podobě společné oslavy jejich diamantového jubilea.

Miroslava a Zdeněk oslavili diamantovou svatbu. | Foto: Domov seniorů Seč

Dne 15. října jsme měli možnost v Domově seniorů Seč oslavit výjimečnou životní událost. Vždyť diamantová svatba, 60 let společného života, toho se nedočká každý. A naši klienti Miroslava a Zdeněk prokázali na své společné cestě životem hodně trpělivosti, skromnosti, vzájemné úcty a lásky. A ta z nich vyzařuje i dnes. Jsme moc rádi, že se nám podařilo připravit pro ně překvapení v podobě společné oslavy jejich diamantového jubilea. K sváteční atmosféře přispěl i pan starosta a paní matrikářka z Krucemburku, kde manželé prožili svůj život. Na oslavě nechyběla svatební kytice, dort ani přípitek. A v bezpečné vzdálenosti i slova pana starosty bez roušky, aby bylo dobře rozumět. Pak už zpátky do roušek a užít si zbytek oslavy. V životě spolu manželé prožili hodně těžkých ale i krásných chvil. Vše úspěšně přestáli a my jim k tomu srdečně gratulujeme a přejeme hlavně zdraví a ještě mnoho a mnoho společných chvil.