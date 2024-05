V neděli 5.5. se v Pardubicích uskutečnila Velká cena Pardubic, kde domácí klub zastupovali i dva Chrudimáci: Míša Tereska a Terezka Vargová.

Velká cena Pardubic přinesla Chrudimákům úspěch. | Foto: Michal Tereska

Jedná se o závod v atletice hendikepovaných, který má již dlouholetou tradici. Letos to byl již 27 ročník. Pro 17letého Michala to byla již jeho 9. účast a cinkalo to ze všech jeho tří disciplín.

Ač prvním rokem junior, mezi dospěláky vybojoval dvakrát stříbro (disk a koule) a jednou bronz (hod kuželkou). Druhým zástupcem našeho města byla Terezka Vargová, kde se i zlatilo. Dvakrát zlato (disk, oštěp) a jednou stříbro (koule). Oběma gratulujeme k úspěšnému začátku atletické sezony.

Michal Tereska