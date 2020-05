Tradičně uctívají tento svátek také hasiči ve Volči. Každoročně se zúčastnil mše větší počet uniformovaných členů a také mladí hasiči. Letošní svátek byl podle slov Tomáše Vaníčka, vedoucího mládeže a člena sboru, pojat střídměji s ohledem na pandemii koronaviru. „Vloni byl kostel sv. Petra a Pavla v Rohovládově Bělé zaplněn jak dobrovolnými tak profesionálními hasiči, nechyběly prapory,“ připomněl Tomáš Vašíček. „I přes letošní omezení jsme neporušili tradici, pan farář Jiří Kvaš ochotně celebroval mši v omezeném počtu osob za hasiče a hasičské sbory. Jednalo se o první mši při koronaviru, v jejím závěru zazněly písně „Svatý Václave„ a česká státní hymna ve varhanním provedení.

Hasiči na mši dorazili s praporem, který si pořídili z vlastních prostředků a dotačního programu Pardubického kraje. V hasičském sboru je v kolektivech mladých hasičů více než členů sboru, 35 dětí a 32 dospělých. S dětmi pracují čtyři vedoucí. Na soutěžích se zatím všechny týmy neumisťují na předních pozicích, ale podle vedoucích je jenom otázkou času, kdy budou patřit k nejlepším. S mládeží pracují od roku 1976, děti jsou zapojeny ve hře Plamen.

Hasiči zajišťují nebo se podílejí na nejedné akci, například plesu, dětském karnevalu, spolupracují při pálení čarodějnic, při pořádání dětského dne nebo akci pouštění draků. Pečlivě se starají o svou zbrojnici. Dobudovali kolem ní větší parkoviště. Mají dva přístřešky pro překážky, jeden u zbrojnice a druhý na hřišti.

„Ve zbrojnici jsme si udělali sami zateplení stropů klubovny, regál pro požární stříkačky, pečujeme o hasičskou techniku. Modernizujeme jí postupně, občas s přispěním odborných firem. Finančně významně pomáhá obec Voleč s pomocí různých dotací,“ sdělil Petr Mrštík, místostarosta sboru. Pečují o vozidlo Praga z roku 1934, která které sloužilo do roku 1975 jako výjezdový vůz. Hasičům bylo líto odevzdat auto do šrotu. Josef Vaníček ukryl se svými kamarády vozidlo na letiště do Přibyslavi. Před 14 lety proběhla v Přibyslavi jeho rekonstrukce, nemalou měrou se na ní podíleli také hasiči z Volče, odpracovali několik stovek hodin. Dnes je vystaveno v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

Hasičky a hasiči z Volče se zúčastňují soutěží v rámci okrsku, muži v tomto směru vynikají. Obsazují medailová místa přesto, že často musí měnit sestavu. Tréninky a soutěže se konají na velkém obecním hřišti, které hasiči vybudovali ve spolupráci s obcí .

Téměř dvacet let pořádá SDH Pohár starosty sboru. Na něm startují nejen sbory z okrsku, ale i sbory „spřátelené“ ze severu i jihu republiky. Jezdí k nim hasiči z Višňové na Liberecku, kterým pomáhali před lety při likvidaci povodně a při další povodni uspořádali sbírku na pomoc postiženým. Mají hasičské kamarády v Branné u Třeboně či Bukovině u Čisté na Semilsku, které pravidelně navštěvují a startují na soutěžích.

„U nás není rozdíl mezi sborem a výjezdovou jednotkou obce, jsme zkrátka hasiči Vole, pomáháme, kde je třeba. Spolupráce s obcí je výborná, dokážeme se domluvit a najít společnou řeč. Jsme vděčni za pomoc Pardubického kraje a dalších institucí,“ uvedl Tomáš Vaníček. Dodal současně, že se hasiči nesmírně těší, až pomine Covid – 19 a pustí se do aktivit, které plánují.

Věra Nutilová