Pokud i Vy rádi zavítáte do lesa, ať už na houby, nebo jen na relaxační procházku, můžete nám také poslat fotografie na e-mail: pavlina.roztocilova@denik.cz , rádi je zveřejníme. Děkujeme.

„Nejen hřiby jsou krásné,“ napsal nám do rubriky Čtenář reportér Ondřej Neuman a poslal vydařený snímek muchomůrky růžovky, které se lidově říká „masák“.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.