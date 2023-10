/FOTOGALERIE/ V sobotu 7.10. se v okolí chacholické hájenky konaly barvářské zkoušky ostatních plemen – již XVIII. ročník soutěže „O putovní pohár hejtmana pardubického kraje“. Jedná se o soutěž loveckých psů, jejíž pořádání si tentokrát vzal za své Okresní myslivecký spolek Chrudim.

V sobotu 7.10. se v okolí chacholické hájenky konaly barvářské zkoušky ostatních plemen | Foto: Ondřej Nevole

Akce se konala v lesích Biskupství Královéhradeckého, které má ve správě společnost Diecézní lesy Hradec Králové s. r. o. Ačkoliv na tuto soutěž mohl každý okres poslat tři své zástupce, soutěžní tým složil pouze okres Chrudim a Ústí nad Orlicí. Okres Svitavy reprezentoval pouze jeden pejsek a z pardubického okresu nepřijel nikdo.

Pan JUDr. Jindřichovský, vrchní rozhodčí, si na zahájení posteskl nad upadajícím zájmem laické i odborné veřejnosti a přisoudil to dnešní uspěchané době. Vůdci si nenechali vzít chuť do zápolení a snažili se předvést maximum z toho, co se svými čtyřnohými parťáky natrénovali. I díky malé účasti se celá akce nesla v přátelském až rodinném duchu a všech sedm vůdců dovedlo své pejsky k úspěšnému složení zkoušek.

Každý z okresů měl na stupních vítězů svého zástupce, to svědčí o tom, že na soutěž nominovali své nejlepší zástupce. Vítězem se ale může stát jen jeden, tentokrát to byl Jiří Bureš z OMS Chrudim se svojí roční fenkou Dorkou z Pumberek.

Boj o putovní pohár byl velice těsný a o vítězném týmu rozhodlo pořadí nejlépe umístěného pejska. Na pomyslný nejvyšší stupínek tedy vystoupal tým z OMS Chrudim ve složení Dorka z Pumberek (jezevčík drsnosrstý), Axel One More Light (zlatý retrívr) a Barnabáš z Pumberek (jezevčík drsnosrstý) se svými vůdci Jirkou Burešem, Andreou Skořepovou a Dagmar Svobodovou. Do Chrudimi tato trofej putuje podruhé, po dlouhých dvanácti letech.

Účastníci i návštěvníci kladně hodnotili zejména servis domácího mysliveckého sdružení Chrast – Skála, který pro tuto akci propůjčil svou krásnou honitbu. Bezchybnou organizaci zaštítil OMS Chrudim. Doufejme, že upadající zájem o loveckou kynologii a myslivost je jen dočasnou záležitostí a v dalších letech se zvýší počet jak účastníků, tak přihlížejících.

Myslivosti a lovecké kynologii zdar!